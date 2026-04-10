Kestel Belediyesi, Serme Mahallesi'nde hayata geçirilen çalışma ile mahalle kültürünün önemli bir parçası olan köy kahvesinde oturma alanları düzenlenirken, mekân daha ferah ve kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu.

Kestel Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Serme Mahallesi'nde köy kahvesi, modern ve kullanışlı bir yapıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan düzenlemelerle birlikte köy kahvesi, mahalle sakinlerinin daha konforlu bir ortamda bir araya gelmesine imkân sağladı. Serme Mahallesi'ne kazandırılan bu hizmetle birlikte köy kahvesi, vatandaşların gün içerisinde sıklıkla vakit geçirdiği, bir araya gelerek sohbet ettiği ve sosyal hayatın canlı tutulduğu önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Mahalle sakinleri, Kestel Belediyesi tarafından daha düzenli ve konforlu hale getirilen köy kahvesinde vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan hizmetin mahalle yaşamına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Kestel Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Serme Mahallemizde köy kahvemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği bu tür sosyal alanları önemsiyor, mahalle kültürünü yaşatan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.