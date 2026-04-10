Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Hamidiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 34 RG 3207 plakalı otomobil sürücüsü Nurullah Bayır (31) yolun ıslak olması nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak, tarlaya uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Nurullah Bayır ağır yaralandı. Şahıs olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ağır olan sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.