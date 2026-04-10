Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu', 10-11 Nisan tarihlerinde kapılarını bilim dünyasına açıyor. Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle birlikte, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan ilçenin binlerce yıllık tarihi, bilimsel yöntemlerle kayıt altına alındı. Kentin arkeolojik buluntularından Osmanlı dönemindeki sosyal yapısına, Milli Mücadele yıllarından modern şehircilik hamlelerine kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı sempozyum; Pendik'in kültürel envanterini zenginleştirmeyi ve yerel kimliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün burada yalnızca Bilim Kurulu Başkanı olarak değil, aynı zamanda bir Pendikli olarak huzurlarınızdayım. Çünkü benim için Pendik sadece bir araştırma konusu değil; yaşayan bir hafıza, köklü bir geçmiş ve güçlü bir aidiyet alanıdır. Bu sempozyumun temel amacı, Pendik'in tarihini bilimsel yöntemlerle ele almak, doğru bir şekilde anlamak ve bu birikimi gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarabilmektir. Zira biliyoruz ki tarih; ancak doğru okunduğunda ve bilimsel bir titizlikle yazıldığında gerçek anlamını bulur. Sempozyumumuza davet ettiğimiz kıymetli akademisyenlerimizin hiçbir tereddüt göstermeden davetimizi kabul etmeleri, bizler için son derece değerlidir. Bu ilgi ve katkı, hem bilimsel dayanışmanın hem de Pendik'in akademik dünyadaki yerinin güçlü bir göstergesidir. Geçmişini doğru anlayan toplumların, geleceğini daha sağlam inşa edeceğine inanıyorum. Pendik'in hafızasını bilimsel bir titizlikle ortaya koyacak bu kıymetli sempozyumun, yalnızca bugüne değil yarınlara da ışık tutmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.'

'Pendik'in tarihiyle ilgili tartışmalara netlik kazandıracağız'

Pendik'in tarihi geçmişi üzerine yapılan tartışmaların bu sempozyumla bilimsel bir zemine oturacağını vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Pendik, tarihi itibarıyla bugüne kadar hep çeşitli tartışmalara konu olmuş bir ilçemizdir. Söyleşilerde ve akademik çalışmalarda şüphelerin olduğu noktalar vardı. Bugün başlattığımız bu sempozyumla birlikte, hem kıymetli hocalarımızdan hem de yeni araştırmalardan elde edilen bilgilerle Pendik'in tarihine dair sürece netlik kazandırmış olacağız. İlk çağlardaki binlerce yıl önceki yerleşimlerden bugünün modern yönetim anlayışına kadar uzanan bu süreci bütünleştirip geleceğe aktarmayı hedefliyoruz. Bu çalışmayı ilçemiz adına bir özlem olarak görüyordum, katkı sunan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.'

'İstanbul'un en huzurlu ve en köklü ilçelerinden birindeyiz'

Pendik'in stratejik önemine ve tarihi kimliğine değinen Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ise, 'Pendik çok geniş ve önemli bir tarihe sahip. Her zaman göç yolları üzerinde bulunmuş, İstanbul'un sayfiye yeri olarak çok önemli isimleri ağırlamış bir bölge. Eskiden İstanbul'un huzurlu bir dış mahallesi olarak anılırken, bugün Anadolu Yakası'nın en büyük ve en huzurlu ilçelerinden biri konumunda. Bu tarihi mirası koruyarak bu huzuru sağlayan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Sempozyumun Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu başkanlığındaki ilk oturumunda; Prof. Dr. Mehmet Celal Özdoğan 'Göbeklitepe Kültür Bölgesi'nden Pendik'e Çiftçilerin Göçü', Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu 'Pendik'te Manav Türkleri Kültürü', Prof. Dr. Pashalis Valsamidis 'Osmanlı Döneminde Pendik Rum Cemaati' ve Prof. Dr. Abdurrahman Bozkurt 'İstanbul'un İşgali'nin Pendik'e Yansımaları' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış törenine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı. İki gün boyunca sürecek olan sempozyum, sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasıyla Pendik'in toplumsal hafızasına kalıcı bir eser bırakmayı hedefliyor.