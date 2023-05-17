Bursa’da cadde üzerinde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü önce motosikletle ardından iki araçla çapıştı. 4 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza merkez, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü ters şeritten ilerleyen otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Motosikletin arkasında bulunan iki otomobil sürücüsü ise takip mesafesini korumadığı için frenlemesine rağmen duramadı.

4 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.