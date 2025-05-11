Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in barış görüşmelerinin İstanbul’da yeniden başlatılmasına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Türkiye’nin, kalıcı bir çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının barış süreci için gerekli zemini oluşturacağını ifade etti. Barışa ulaşılması konusunda bir fırsat penceresinin aralandığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürmeye kararlı olduğunu da yineledi.