Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 23 Nisan Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen olayda, ters yönde ilerleyen bir genç scooter sürücüsünün tehlikeli hareketleri araç içi kamerasına yansıdı. Ana cadde üzerinde sol şeridi kullanarak trafiği tehlikeye atan scooter sürücüsü, gece karanlığında karşı yönden gelen sürücüleri şaşkına çevirdi. Durumu fark eden sürücü, uzun süreli korna çalarak tepkisini gösterdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan Bülent Ecevit Caddesi'nde yaşanan olayda, scooter sürücüsünün ters yönde ilerlemesi dikkatleri üzerine çekti. Ana cadde üzerinde sol şeridi kullanarak ilerleyen scooter, trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi. Gece saatlerinde meydana gelen bu tehlikeli durumda, karşı yönden gelen sürücüler scooter sürücüsünün yol açtığı riskle başa çıkmaya çalıştı. Ancak scooter sürücüsü, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden ilerlemeye devam etti.