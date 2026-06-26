Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücünün yaptığı kural ihlali, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle trafik adasına ters yönden giriş yaptı. Bir süre ters istikamette ilerleyen sürücü, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. O sırada bölgede bulunan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde ilerlediği görüldü. Motosiklet sürücüsü ve diğer araç sürücüleri ise muhtemel bir kazayı önlemek için dikkatli şekilde manevra yaptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA