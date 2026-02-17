Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa’da hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 17 bin 225 konutun hak sahipleri belli oluyor. 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek kura öncesinde nihai liste yayımlanırken, başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor.

Hak sahipliği belirleme kura çekilişi, 21 Şubat Cumartesi günü saat 11:00'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek. Çekilişle birlikte projede ev almaya hak kazanan isimler resmen ilan edilecek.

