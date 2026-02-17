İnegöl Belediyesi, olası doğal afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan paydaşlarla koordineli bir şekilde hayata geçirilen ve uygulamada olan eylem planı doğrultusunda; Kentsel Dönüşüm projeleri devam ederken, diğer taraftan; Afet Kriz Merkezi oluşturuldu, İzleme ve Değerlendirme Merkezinin kapasitesi arttırıldı, riskli yapı tespitleri yapıldı, Şehrin Dijital İkizi projesi çalışmaları başladı, deprem tatbikatları gerçekleştirildi, yapay enkaz alanı oluşturuldu, toplanma alanlarının rehabilitasyonunu sağlandı, AFAD Deposunun kurulması için koordinasyon çalışması yürütülüyor, Afet Çantası mobil uygulaması yaygınlaştırılıyor, farkındalık eğitimleri düzenleniyor, imar planı çalışmaları afet riski odaklı optimize ediliyor. Son olarak bu çalışmalar kapsamında “Afet Telsiz Sistemi” uygulaması da hayata geçirildi.

AFET DURUMUNDA ANLIK VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Afet Telsiz Sistemi ile belediye bünyesindeki müdürlükler arasında yaşanabilecek iletişim aksaklıklarının önüne geçilmesi hedeflenirken, kurulan sistem kapsamında; 1 adet mobil röle, 1 adet sabit merkez, 2’si Zabıta Müdürlüğü ve 1’i Fen İşleri Müdürlüğü kullanımında olmak üzere 3 adet araç telsizi ile 30 adet el telsizi aktif olarak devreye alındı. Yeni haberleşme altyapısı sayesinde özellikle afet anlarında sahada görev yapan ekipler ile koordinasyon merkezi arasında anlık ve kesintisiz iletişim sağlanacak. Hariçten temin edilen mobil röle cihazı ise ilçede ya da ilçe dışında meydana gelebilecek olası afet durumlarında seyyar haberleşme altyapısı olarak kullanılabilecek. Telsiz cihazları mobil röle sistemine entegre şekilde çalışarak geniş kapsama alanı ve güçlü iletişim imkanı sunuyor.

KURUM İÇİ İLETİŞİM ALTYAPISI ARTIK DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE ETKİN

İnegöl Belediyesi’nin bu uygulaması, afet anlarında Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili diğer birimler arasında koordinasyonu güçlendirirken, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kesintiye uğramadan sürdürülmesine önemli katkı sağlayacak. Yeni sistemle birlikte kurum içi iletişim altyapısı daha güvenli, hızlı ve etkin bir yapıya kavuşmuş oldu.

İNEGÖL’ÜMÜZÜN HER KOŞULDA DAHA DİRENÇLİ, DAHA HAZIRLIKLI VE DAHA GÜÇLÜ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Afet Telsiz Sistemi’nin devreye alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada afetlere hazırlığın yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Afetlere karşı hazırlıklı olmak, sadece afet anında değil, her zaman gündemimizde olan bir konu. İnegöl Belediyesi olarak riskleri önceden öngörmek, kurum içi koordinasyonu en güçlü şekilde sağlamak ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devreye aldığımız Afet Telsiz Sistemi ile de özellikle kriz anlarında iletişim kaynaklı aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Mobil röle ve sabit merkez altyapımız sayesinde hem ilçe içinde hem de ilçe dışında meydana gelebilecek olası afet durumlarında ekiplerimizle kesintisiz ve güvenli iletişim kurabileceğiz. Bu yatırım, sadece teknik bir altyapı çalışması değil; aynı zamanda afetlere karşı hazırlık vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. İnegöl’ümüzün her koşulda daha dirençli, daha hazırlıklı ve daha güçlü olması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”