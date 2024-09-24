Bursa'nın İznik ilçesinde hiç bir tedbir almadan tonlarca tomruk yükleyen kamyon sürücüsü viraja hızlı girdi. Kasadaki kütükldu yola savruldu. Minibüs bekleyen bir öğretmen devrilen kütüklerden bir adımla kurtulurken, o anları "Kıl payı ölümden kurtuldum" diye anlattı.



Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Orhangazi ilçesine seyir halindeki Murat A., idaresinde 41 AOT 447 plakalı kamyon viraja hızlı girince dorse kısmında bulunan tonlarca kütük yola savruldu. Aracı son anda toplayan sürücü, kamyonu hemen emniyet şeridine çekti. Bu esnada yol üzerinde minibüs bekleyen Boyalıca Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nejat Özkan ise üzerine gelen tonlarca ağırlıktaki kütükleri fark edip refleksi sayesinde kurtuldu. O anları anları anlatan öğretmen Nejat Özkan, "Burada minibüs bekliyordum. Kamyon sürücüsü viraja hızlı girdi. Zaten önlem de almamış gördüğünüz gibi. Kütükleri döke döke geldi. Ben can havliyle kendimi arka tarafa attım. Kıl payı ölümden kurtuldum" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, kütüklerin devrildiği esnada vatandaşların ve araçların bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kütüklerin devrilme anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.