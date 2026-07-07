Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşların toplu ulaşımda güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacıyla klima denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

BURULAŞ ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından her gün 150'den fazla otobüste gerçekleştirilen denetimlerde, araçlardaki klima sistemlerinin etkin ve verimli şekilde hizmet verip vermediği kontrol ediliyor. Araç içi sıcaklıklar değerlendirilirken, vatandaşların yolculuklarını olumsuz etkileyebilecek eksiklikler de titizlikle inceleniyor. Denetim sırasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili otobüs için gerekli bilgilendirmeler yapılarak sürecin hızla çözüme ulaştırılması sağlanıyor.

Yapılan denetimden ve otobüs içi iklimlendirme konusunda memnun olduklarını belirten vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri ise klima denetimlerini yaz boyunca aralıksız sürdürecek.