Bursa'nın Yenişehir ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle su kesintisi uygulanacak

Buski'den yapılan açıklama şöyle: 'Buski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy yolu ve civarında 07 Temmuz 2026-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.'