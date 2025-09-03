O anların görüntüsü ortaya çıktı. Babaanne ilk önce torunun aşağı bıraktı, sonra kendi atladı. Kurtulmalarının ardından vatandaşlar alkışlarla büyük bir sevinç yaşadı. Olayı anlatan oğlu Ferhat Gökçe, "Annem ve yeğenim kendi imkanlarıyla inmeye çalıştı. Başaramayınca camdan atlamak zorunda kaldılar. Çok şükür iyiler ama vücutlarında kırıklar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak'ta dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dairede mahsur kalan 65 yaşındaki babaanne Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G. dumandan ve alevlerden etkilendi. Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirirken, babaanne ise torununu ile pencereden kurtarılmayı bekledi.

Alevlerin odaya kadar geldiğini gören babaanne, torununu aşağıda bekleyen vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine bıraktı. Battaniyeye denk gelen 7 yaşındaki Sümmeye G., hiç bir yara almadan kurtuldu. O anlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlıklı bir şekilde alevlerden kurtulmasıyla vatandaşlar büyük sevinç içerisinde alkışlarla mutluluğunu dile getirdi.



Torunun aşağı bıraktıktan sonra, kendi de camdan aşağı sarkan babaanne Neriman G., alevler cama geldiği esnada kendini aşağı bıraktı. İlk önce alt katın balkonuna çarpan babaanne, sonra vatandaşların gerdiği battaniyenin üzerine düştü.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan babaanne ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası konuşan babaanne Neriman G.'nin oğlu Ferhat Gökçe, "Annem ve yeğenim kendi imkanlarıyla inmeye çalıştı. Başaramayınca camdan atlamak zorunda kaldılar. Çok şükür iyiler ama vücutlarında kırıklar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

O anlar kamerada

Dehşet anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, babaanne ve torununun camdan atlayışı, vatandaşların ise çocuğu havada yakalayarak kurtarması saniye saniye kaydedildi.

Babaanne ve torununun durumlarının iyi olduğu hastaneden taburcu edildikleri, babaannenin belinde hafif ezik ve bacağında kırık olduğu evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.