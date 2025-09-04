Bursa’nın en hızlı gelişen ilçelerinden İnegöl, sanayisi ve mobilya sektörüyle Türkiye’nin gözde merkezlerinden biri haline geldi. Ancak artan nüfus ve büyüyen ekonomi, yeni projelerin hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor. Biz de yapay zekaya sorduk: “İnegöl ilçesinin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesi için yerel yöneticilerin ne tür projeler yapması gerekir?”

Yapay zekanın yanıtları, İnegöl’ün geleceğine dair yol haritası niteliğinde oldu.

MOBİLYADA DÜNYA MARKASI

İnegöl’ün mobilya sektöründe Türkiye’nin lokomotifi olduğuna dikkat çeken yapay zeka, uluslararası fuarlar, tasarım merkezleri ve lojistik yatırımlarıyla ilçenin dünya pazarında daha güçlü hale gelebileceğini ifade etti.

TARIM VE HAYVANCILIKTA MODERNLEŞME

Verimli topraklara sahip olan İnegöl’de tarım ve hayvancılığın modern tesislerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan yapay zeka, seracılık, kooperatifleşme ve süt-et entegre tesislerinin kırsal kalkınmayı hızlandıracağını belirtti.

ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI

İlçenin gelişen yapısına uygun olarak altyapı ve ulaşımda yeniliklere ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Yapay zeka, hızlı tren bağlantıları, yeni çevre yolları ve modern toplu taşıma projelerinin İnegöl’ün cazibesini artıracağını dile getirdi.

GENÇLER İÇİN SPOR, KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ

İnegöl’ün genç nüfusuna dikkat çeken yapay zeka, spor kompleksleri, kültür merkezleri, kütüphaneler ve teknokent projeleriyle gençlerin geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti. Üniversite öğrencilerine yönelik yurt projeleri de öneriler arasında yer aldı.

TURİZMDE OYLAT ÖN PLANDA

Oylat Kaplıcaları ve doğal güzelliklerin turizm yatırımlarıyla daha etkin kullanılabileceğini söyleyen yapay zeka, doğa yürüyüş parkurları, konaklama tesisleri ve sağlık turizmine yönelik projelerle İnegöl’ün bölgesel bir cazibe merkezi olabileceğini aktardı.

SOSYAL YAŞAM VURGUSU

Yapay zekanın son önerisi ise sosyal hayatın güçlendirilmesi oldu. Yeni sosyal alanlar, kültürel etkinlikler ve şehir estetiğine yapılacak yatırımların, İnegöl’ün yaşam kalitesini yükselteceği ifade edildi. Yapay zekanın çizdiği tabloya göre İnegöl; mobilya, tarım, ulaşım, turizm ve sosyal yaşam alanlarında yapılacak yatırımlarla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı gelişim merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip.