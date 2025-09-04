2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. Türkiye'nın gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) atarken 71. dakikada Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü.
3. dakikada sol kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1
41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
Kerem Aktürkoğlu'nun 52. dakikada attığı golle Milliler farkı 3'e çıakrdı.
63. dakikada Davitashvili'ın golüyle Gürcistan farkı 2'ye indirdi.
90+8. dakikada Kvaratshelia golüyle Gürcistan farkı 1'e indi: 3-2
KarşılaşmaMilli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.