Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Bursaspor, Söğütspor’u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk etti. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip, henüz 8. dakikada Hamza Gür ile önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Taç atışı sonrası hızla organize olan Bursaspor, topu kale önünde Hamza ile buluşturdu ancak tecrübeli oyuncu net pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi. Baskısını sürdüren Bursaspor, 18. dakikada Tayfun Aydoğan’ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca üstün oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, farkı artıracak pozisyonlar yakalasa da skoru değiştiremedi ve devre 1-0’lık üstünlükle tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Alperen Babacan’ın kafayla indirdiği topa kale önünde dokunan Furkan Emre Ünver, takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golün hemen ardından, 56. dakikada Emrehan Gedikli sahneye çıktı. Ceza sahasında sırtı dönük şekilde topu kontrol eden genç oyuncu, dönerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı. Hücumda vites yükselten yeşil-beyazlı ekip, 58. dakikada Hamza Gür’ün golüyle farkı dörde çıkardı. Goller arka arkaya gelirken Bursaspor rakip kalede adeta fırtına gibi esti.

71. dakikada etkili bir korner organizasyonu gerçekleştiren Bursaspor, oyuna sonradan dahil olan Sertaç Çam’ın golüyle farkı beşe çıkardı. Skor 5-0’a gelirken, yeşil-beyazlılar ataklarını sürdürdü. 82. dakikada rakip kaleyi ablukaya alan Bursaspor, bu kez Söğütspor’dan Mümin Mutlu’nun kendi ağlarına gönderdiği top ile skoru 6-0 yaptı. Mücadelenin son sözünü ise 90. dakikada Hakkı Türker söyledi. Kaçırdığı penaltının dönüşünde topu tamamlayarak filelere gönderen Hakkı, maçın skorunu belirledi: 7-0. Bu farklı galibiyetle Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur’a yükseldi. Timsah’ın yeni rakibi, 8 Eylül’de çekilecek kurayla belli olacak.