İnegöl'de pandemi sürecinde vadeli araç satışında yaşanan karşılıksız çek olaylarının baş şüphelisi A.S., uzun süredir İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranıyordu. Yapılan çalışma sonucu İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli işadamının yerini tespit etti. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir işyerinde saklandığı bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesiyle Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheliyi saklandığı işyerinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken,yarın Bozüyük ilçesinde adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Şahsın, çok miktarda karşılıksız çek suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi