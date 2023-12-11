Bursa'da ilk iş gününde şehir genelinde sisli bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 13 derece olacak.

Salı günü, sabah saatlerinde termometreler 6 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları yağmurlu bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 12 derece seviyelerinde seyredecek.

Çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 5 derece olacak. Şehrin genelinde sisli bir hava etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde çok bulutlu bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 12 derece olacak.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini