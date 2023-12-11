Garanti BBVA ay sonunu zor getiren emeklilere ve maaş müşterilerine özel tekliflerini duyurdu. 31 Aralık tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan her müşteri farklı fırsatlarla karşılaşıyor. 2.000 TL'ye kadar bonus kazanmak için yapılması gerekenler detayları ile haberimizde…

Garanti BBVA yıl sonuna özel emekli ve maaş müşterilerine yüksek faizli mevduat hesabı fırsatı sağlıyor. Vadeli mevduat hesap açılışına, bireysel kredi kartı kullanımına, BES veya bireysel ihtiyaç kredisi başvurusuna özel ayrıcalıklar tanımlıyor. Düşük faizli kredi kullanım fırsatının yanı sıra kredi kartı harcamasına 200 TL'ye kadar bonus kazandırıyor.

BES Sistemine Kayıt Olan 500 TL Kazanıyor!

Garanti BBVA ile bireysel emeklilik sistemine kayıt olanlar 500 TL ek katkı payı fırsatından yararlanıyor. Üstelik sigorta ürünlerinde avantajlı teklifler ve Aralık ayı boyunca devam edecek kampanyalar tüm müşterileri bekliyor.

Yıl Sonuna Kadar Yapılan Harcamaya 200 TL Bonus!

Garanti BBVA banka müşterisi 2.000 TL'lik harcamaya 200 TL'ye kadar bonus kazanıyor. 15 Ocak 2024 tarihine kadar yapılacak tüm harcamalar değerlendirmeye alınıyor. Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden maaşını taşıyarak kredi kartı başvurusunda bulunup ilk harcamasını gerçekleştiren her hak sahibi bu fırsattan faydalanabiliyor.

Emekliye 50 Bin TL Kredi Fırsatı!

Garanti BBVA emekli müşterileri düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatını değerlendiriyor. 444 0 335 numaralı anında kredi hattı üzerinden başvuru yapan emekliler 36 ay varan vade fırsatı ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi talep edebiliyor.