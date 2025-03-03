 Açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulanarak, "Önceliğimiz, can güvenliğiniz" ifadelerine yer verildi.  

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından elektronik sistemler, sabit noktalar ve seyir halindeki ekipler aracılığıyla geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, sürücüleri dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaya davet etti.

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Kaynak: Haber merkezi