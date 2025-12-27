Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İzmir Yolu üzerinde hava destekli dron ile trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde dron ile trafik ihlalleri tek tek tespit edildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli ihlallerden 9 araca toplam 25 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Özellikle yasak saatlerde şehir içi trafiğine giren kamyonlara ceza kesildiği ve taşımacılık yaparken tedbir almayan sürücülere ceza kesildiği öğrenildi.