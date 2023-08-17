Sürpriz bir haberle araç sahiplerine güzel bir gelişme müjdelendi! Motorin kullanıcılarına nefes aldıracak bir indirim haberi geldi. 18 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde, motorin fiyatlarında büyük bir düşüş bekleniyor. Son dönemdeki dalgalı akaryakıt fiyatları, sürücüleri sıkıntıya sokmuştu.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki iniş çıkışlar, adeta bir eğlence parkuru gibi araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. Brent petrolün dalgalanmaları, son günlerde ardı ardına gelen zam haberleriyle yakından ilişkilendiriliyor.

Bir dönem mazot ve benzin fiyatları arasındaki fark neredeyse silinmişti, fakat şimdi işler değişiyor gibi görünüyor.

Sektör uzmanlarının verdiği bilgilere göre, sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 18 Ağustos Cuma gününden itibaren motorin fiyatlarında tam 1 lira 52 kuruşluk bir düşüş öngörülüyor.

Yakın tarihli 16 Ağustos Çarşamba gününde benzin fiyatlarına eklenen 1 lira 55 kuruş zam sonrasında, benzin fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmiyor.

Şu anki güncellemelere göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 lira seviyelerine geriledi. Benzin ise litre başına 37.71 liradan alıcı buluyor.

Umarız bu indirim, araç kullanıcılarının yüzünü güldürür ve yolculuklar daha ekonomik hale gelir. Yakıt fiyatlarının sürekli dalgalanması, hepimizin cebini derinden etkiliyor. Şimdi gözler, Cuma günündeki indirimde olacak!