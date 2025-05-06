Olay, saat 08:23 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hipodrom bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşak üzerinde hızla ilerleyen 34 DGN plakalı tır seyir halindeki bir otomobili sıkıştırdı. Panik dolu anlar yaşayan otomobil sürücü kornayla tepki gösterirken, aşağı inen tır sürücüsü ile sözlü tartışmaya döndü.

Tarafların yaşadığı gergin anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, otomobil sürücüsü, "Sen katil misin? Nasıl bir hızla ilerliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Tartışma sonrası aracına binen tır şoförü olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsü ise 112 ekiplerine arayarak şikayette bulundu.

Trafiği durduran tır sürücüsünün aracına binerken el kol hareketleri yapması da kayıtlara yansıdı.