Dernek binasına bir basın açıklaması yapan Hüseyin Aydın, önce İHH İnegöl’ün Ramazan Bayramında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydın, “2025 Ramazan ayı çalışmaları kapsamında 300 aileye gıda kolisi yardımı yaptık. 440 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza giydirme yardımı yaptık. Huzurevindeki yaşlılarımızla iftarda buluştuk. Bayan kollarımız yetim aileleriyle iftarda buluştu. Bağışçılarımız ile de güzel bir iftar yaptık, Ramazan’ı bu şekilde bereketli şekilde kapattık” dedi.

Kurban Bayramı çalışmalarını da açıklayan Aydın, “İnşallah 2025 yılı Kurban Bayramı çalışmalarında da İHH olarak 60 ülke de kurban kesimi gerçekleştireceğiz. İnegöl olarak da 3 ülkede kurban kesimini üstlendik. Togo, Burundi ve Gürcistan’da İnegöllü iş adamlarımız görev alacaklar, sizin kurbanlarınız inşallah alıp orada kesip dağıtacaklar ihtiyaç sahiplerine. Broşür ve afiş çalışmalarımız şuan sürüyor. Büromuz bayramın 1. ve 2. günü açık olacak. Canlı kurban ve kurban etlerinden getirmek isteyen olursa buzluklarımızda saklayıp ihtiyaç sahiplerimize ara ara dağıtacağız. Filistin’deki kurbanlarımızı bu sene inşallah toplamı yüzde 40 Filistin’e ayırdık, bağışçılarımızın yoğun talepleri üzerine. Malumunuz İsrail’in zulmünden orada kurban kesmek çok zor. Filistin’in kurbanlarını komşu ülkelerde kesip geçen yıl olduğu gibi konserve kavurma yapıp yıl içinde Gazze ve Filistin’in değişik bölgelerinde dağıtıyoruz. Birinci önceliğimiz kurban dağıtımlarında mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim ve kimsesizlere olacaktır. Bu yılki bizim kurban bedelimiz 8500 TL’dir. Yurt içi, yurt dışı biz ortak fiyat belirliyoruz. Bağış yapmak isteyen hemşerilerimiz Gastro-Kafe arkası, eski kaymakamlık lojmanı arkasındaki temsilcimize gelip bağış yapabilirler” dedi.