Toktaş, Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı şekilde kurulduğunu belirttiği bir komisyona tepki olarak, “Türkiye Cumhuriyetini ilelebet müdafaa ve muhafaza etme komisyonu”nun ilk toplantısını bugün Bursa’da gerçekleştireceğini açıkladı.

Toktaş’ın açıklamasına göre, söz konusu komisyona katılımda herhangi bir üye kısıtlaması bulunmuyor. Ülkenin üniter yapısını, milletin birliğini ve cumhuriyet değerlerini korumak isteyen herkes toplantıya katılabiliyor. Komisyonun işleyişinde gizlilik, nitelikli çoğunluk gibi herhangi bir kriterin yer almadığı; her şeyin açık ve net olduğu vurgulandı.

Toplantı, bugün saat 18.00’de Osmangazi Meydanı’nda yapılacak. Açıklama, Özcan Özçelik’ten alıntı yapılarak paylaşıldı.