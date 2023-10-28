Bursa'nın merkezinde kaçak tütün ticareti yapan bir grup, şehirdeki gizli bir sigara fabrikasını işletirken, jandarma ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi tarafından çökertildi.

Kaçak tütünlerle üretilen sigaraların piyasaya sürülerek milyonlarca liralık vergi kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen fabrika ve ona bağlı bir depoya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, 25 milyon lira değerinde 3 adet sigara sarma makinesi ve piyasaya sürülmeyi bekleyen 18 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Mücadele Özel Ekibi, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Yıldırım Samanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahkemeden alınan özel izinle Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bu kaçak fabrikaya ve depoya baskın düzenledi.

Fabrikada ve depoda yapılan incelemeler sonucunda, sigara üretimine yönelik herhangi bir izin ve ruhsat olmadığı tespit edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen eşyalar arasında kaçak sigara üretiminde kullanılan sigara üretim makineleri, paketleme ambalaj makineleri, sigara filtreleri, kıyılmış tütün, ve büyük miktarlarda sigara kağıtları bulunuyor.

Ayrıca, fabrikaya ait arka sokakta bulunan bir depoda yapılan aramalarda, 7 bin 500 kilo kıyılmış tütün, sigara filtresi, sigara kağıdı, tutkal ve ambalaj malzemeleri gibi kaçak ürünler ele geçirildi. Toplam değeri 18 milyon lira olan bu ürünler, vergi ve tütün kaçakçılığına karıştığı iddia edilen şüphelilerin adli süreçlerine delil olarak sunulacak.

Bu olayla ilgili olarak, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen adli işlemler devam ediyor ve gözaltına alınan 3 kişinin vergi kaçakçılığı ve tütün kaçakçılığı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacakları açıklandı.