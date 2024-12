14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı yeni otobüsü BURULAŞ bünyesine de katan Büyükşehir Belediyesi, ‘Gezici Şoför Eğitim Programı'nı da başlatarak hem şoförlerin kendilerini geliştirebilmesini hem de yolculara daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacak.

Bursa'da daha güvenli, erişilebilir ve daha konforlu bir ulaşım ağı kurma hedefiyle projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ'ın çalışmalarıyla Mimar Sinan Otobüs Garajı'nı hizmete aldı. Günlük 170 aracın yıkanabildiği, 200 otobüsün akaryakıt ikmali yapıldığı ve 30 arıza onarımının gerçekleştirildiği modern garaj, daha geniş kapasiteyle hizmete sunuldu. 2 kanal ile 60 araca hizmet veren otobüs garajı, artan talep doğrultusunda 5 kanala çıkartıldı ve 206 aracın park edebilmesi sağlandı. Ayrıca 14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı yeni bir otobüs BURULAŞ filosuna katılarak hizmet kalitesi de artırıldı.

Öte yandan BURULAŞ tarafından başlatılan ‘Gezici Şoför Eğitim Programı'na start verildi. Verilen eğitimlerle engelli bireylere yönelik hassasiyet, stres ve öfke kontrolü, müşteri memnuniyeti, ilk yardım ve güvenli sürüş teknikleri gibi pek çok önemli konuda şoförlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacak.

Mimar Sinan Otobüs Garajı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Tözün Bingöl, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, daire başkanları, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

“Toplu ulaşım araçlarını tercih etsinler”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ'ın kendisini yenilemeye ve güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Her zaman daha güvenli, daha temiz, daha konforlu bir ulaşım ağı kurmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Bozbey, Mimar Sinan Otobüs Garajı'nın kapasitesi yüzde 70 artırılarak hizmete alındığını belirtti. Bu tesisin benzerini ihtiyaç durumunda kentin batısına ve kuzeyine de yapacaklarını anlatan Başkan Bozbey, “Bu sayede hem şoför arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımız rahat edecek. Ayrıca bugün 14 yeni minibüs, 2 körüklü otobüs ve çift katlı yeni otobüsümüzü araç filomuza katmış olduk. Bu araçlar, Bursa'mızda daha kaliteli ve sürdürülebilir ulaşım sağlamamıza destek olacak. Bursalılardan isteğimiz, bireysel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını daha fazla tercih etsinler. Ana yoldan geçen her 100 araçtan 60'ının içerisinde bir kişi bulunuyor. Bunu azaltabilirsek trafikte rahatlama olacaktır” dedi.

“Kenti her yönüyle doğuda ve batıda eşitleyeceğiz”

İlave hatlar, projeleri devam eden raylı sistemler, kavşak düzenlemeleri ve yeni yollarla Bursa'daki trafiği rahatlamayı hedeflediklerini anlatan Başkan Bozbey, “Bunu Bursalılar için düşünüyoruz. Daha önce yapılan hataların yapılmaması bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Kenti bir yere yönlendirmeyeceğiz. Trafik akışını bir yere yığmadan azaltmayı düşünüyoruz. Kenti her yönüyle doğuda ve batıda eşitleyeceğiz. İnsanların, ihtiyaçlarını kendi bölgelerinde gidermesini sağlarsak ulaşım sorunu azalacaktır” dedi.

“Bursa'mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız”

Önemsedikleri bir diğer konunun da ‘Gezici şoför eğitim programı' olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Eğitim programıyla yolcular için daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sunulmuş olacak. Bursa'mız, her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyümenin en önemli ayaklarından biri de modern ve güvenilir bir ulaşım ağıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda kaliteyi artırmak, yolcularımızın konforunu sağlamak ve kentimize değer katmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hep birlikte Bursa'mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Otomotiv Satış Müdürü Adem Ali Metin'e plaket takdimi yapıldı. Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e temsili anahtar teslim edildi.

Kaynak: bülten