Kanser ve birçok hastalıkların tanısı konusunda hizmet veren İnegöl SHM, Beslenme Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı, Tıbbi ve İdari hizmetler veriyor.

Vatandaşların sağlıklı yaşamaları için öncülük yapan Merkez de tüm hizmetler ücretsiz veriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren İnegöl İlçe sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sibel Şimşek, "Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM’ler, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedirler.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ilk aşamasında birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu için Aile Hekimliği Türkiye Modeli geliştirilerek 81 ilin tamamında hayata geçirilmiştir. Yeni dönemde ise SHM’ler aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin sunmuş olduğu birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak amacıyla hizmet sunmaktadır.”

“HASTALIĞA DEĞİL, SAĞLIĞA YATIRIM YAPMAK”

“Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak” anlayışını önemseyen Bakanlığımız, SHM’ler aracılığıyla ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri vb.), erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi; hâlihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen yanlış beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır. SHM’lerde; risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim, sigara bırakma danışmanlığı, uyuşturucu kullanan kişi ve yakını için danışmanlık, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve gereksinimlere göre Bakanlığımız tarafından belirlenecek diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla, ilgili mevzuat doğrultusunda sunulmaktadır.

Hareketli yaşam ve doğru beslenmede iyi uygulama örnekleri gösterilerek sağlık okuryazarlığının artırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. SHM hizmet birimlerinde hizmet gereklilikleri doğrultusunda eğitim görmüş personelin çalıştırılması esastır. SHM’lerde hizmete erişimi ve koordinasyonu, protokollerle yürütülen planlı sağlık hizmetlerine vatandaşın uyumunu ve planlı sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile vaka koordinatörü ’nün görev yapması planlanmıştır. SHM’deki vaka koordinatörü ile tüm planlı sağlık aktivitelerinin yönetimi yapılarak hasta katılımının artırılması hedeflenmektedir. SHM’lerde Beslenme Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı, Tıbbi Hizmetler ve İdari Hizmetler yer alır.”