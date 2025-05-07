Daha önce sadece harf ve rakamların arasına denk gelen vidalar “ağır kusur” olarak değerlendirilirken, yeni düzenlemeyle birlikte plakanın neresinde olursa olsun vida kullanımı kabul edilmeyecek.

Türkiye genelinde 32 milyonu aşkın aracı ilgilendiren bu değişiklik, özellikle Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve radar uygulamalarında yaşanan karışıklıkların önüne geçmek amacıyla yapıldı. Plakaların okunabilirliğini engelleyen vida, boya ya da yansıtıcı gibi unsurlar artık araç muayenesinde doğrudan kalma sebebi olarak kabul edilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, plakasında vida bulunan araç sahiplerinin plaka değişimi yaptırmaları gerekiyor. Bu sadece muayene ile sınırlı değil; trafik kontrollerinde de polis ekipleri vidalı plaka tespit etmesi durumunda 3 bin 809 TL para cezası kesebilecek.

Plakasını yenilemek isteyen araç sahiplerinin, önce noter aracılığıyla yenileme başvurusu yapmaları, ardından eski plakayı teslim ederek yeni plakaya dair evrakı almaları gerekiyor. Bu evrakla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı odalara başvuran sürücüler, yeni plakasını bastırıp aracına taktırabiliyor.