Bursa'da tekstil sektörüne yön veren çalışmalara imza atan Uludağ İhracatçı Birlikleri, üyelerinin rekabet koşullarını iyileştirmek adına eğitimleri sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) üyelerini güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmek, çalışanların yetkinliklerinin ve farkındalıklarının artırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla ‘Fashion Snoops Trend Sunumları’ eğitimi verildi.

Tendpie Kurucusu ve Trend Danışmanı Ahu Barut tarafından çevrim içi gerçekleştirilen seminerde 2024-2025 Sonbahar-Kış temaları, trend renk ve desenleri, hazır giyim sektörünün anahtar ürünleri ile tercih edilen kumaşlar ve detaylar konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaşıldı.

‘SADELİK VE ZAMANSIZLIK ÖN PLANDA’

Seminerde, 2024-2025 sezonunun sonbahar-kış kadın ve erkek trendlerine dair önemli bilgiler aktaran Ahu Barut, “Klasik markaların koleksiyonlarına baktığımızda genel olarak dijital dünyanın esintileri, ekonomik ve siyasi karışıklığın yansımaları renk ve tasarımlarda ön plana çıkıyor. Sonbahar-kış kadın koleksiyonlarında floral esintiler, çiçek desenleri akışkan ve saten kumaşlarda sıklıkla kullanılırken, ‘estate’ olarak adlandırdığımız temada ise geçmişin dönüştürüldüğü dantel ve el işçiliği detaylar çok sık tercih ediliyor. Geçen sezonda olduğu gibi yine vazgeçilmezler arasında yer alan trikolar; hem kadın, hem de erkek tasarımlarında sıklıkla tercih ediliyor.” dedi. Londra sokaklarında ve vitrinlerdeki izlenimlerini de aktaran Barutçu, “Daha çok toprak tonları, koyu mavi renk paletlerini tercih eden ticari firmalarım, tasarımlarını oluştururken sadelik ve zamansızlıktan yana bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Pembelerin giderek azaldığı, gri ve mavi tonlarının trend olduğu bu sezonda yünlüler, bejler ve açık renkler ön planda olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.