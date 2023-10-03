Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Voleybol Balkan Kupası, yarın yani 4 Ekim 2023 Çarşamba günü başlamaya hazırlanıyor. Bu prestijli organizasyonda Bursa ekibi, Bosna Hersek'in OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya'nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova'nın KV Peja, Yunanistan'ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan'ın MOK Spartak SC gibi güçlü takımlarla mücadele edecek. Bu rekabet dolu turnuvada, ekipler şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecekler. Başarı elde eden takım, CEV Challenge Kupası'nda yoluna devam etme hakkını kazanacak.

Müsabakalar, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak ve ekipler iki ayrı grupta mücadele edecekler. İlk günün kritik karşılaşmalarından biri, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Kosova'nın KV Peja takımıyla saat 17.00'de yapacağı mücadele olacak. Aynı gün saat 19.30'da ise Sırbistan'ın MOK Spartak SC ile Bosna Hersek'in OK Bosna Sarajevo ekipleri karşı karşıya gelecekler. Balkan Kupası'nın galibi ise 7 Ekim'de gerçekleşecek olan final maçında belli olacak.

Grup maçlarının sonunda 3. sırayı elde eden ekipler beşincilik mücadelesi için, 2. sırayı alan takımlar ise üçüncülük için kozlarını paylaşacaklar. Birinci olan ekip ise Balkan Kupası şampiyonluğu için zirveye yürüyecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu prestijli organizasyonu kazanması durumunda CEV Challenge Kupası'nda Norveç'in Forde BVK takımıyla karşı karşıya gelecek. Spor tutkunları, heyecan dolu bu müsabakaları izlemek için sabırsızlanıyor.

TURNUVA PROGRAMI

4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-KV Peja (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.30 MOK Spartak SC-OK Bosna Sarajevo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

5 EKİM 2023 PERŞEMBE

17.00 Pigasos Polichnis Sports-OK Bosna Sarajevo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-OK Univerzitet vo Tetevo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

6 EKİM 2023 CUMA

17.00 MOK Spartak-Pigasos Polichnis Sports (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.30 KJ Peja-OK Univerzitet Vo Tetvo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

7 EKİM 2023 CUMARTESİ

14.30 Beşincilik-Altıncılık Maçı

17.00 Üçüncülük-Dördüncülük Maçı

19.30 Final Maçı