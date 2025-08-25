Konya'da Meram Belediyesporlu taekwondo sporcusu Saliha Bahçeci başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli Sporcu, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda 53 kilo büyükler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.KONYA (İGFA) - Gerek yurtiçi gerekse uluslararası müsabakalara damga vuran Meram Belediyespor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

22-24 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'ndan derece ile dönen milli taekwondocu Saliha Bahçeci, 53 kilo büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Gümüş madalya ile ülkesine dönen Bahçeci, bu önemli başarıyla hem Meram Belediyespor Kulübü’nü hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak önemli bir derece elde eden milli sporcu Saliha Bahçeci’yi tebrik etti.

Sporcuların gösterdiği azim ve gayret, her geçen gün daha büyük başarıların kapısını araladığını ifade eden Başkan Kavuş, "Saliha Bahçeci’nin elde ettiği bu önemli sonuç, yalnızca kulübümüz için değil, gençlerimize ilham vermesi açısından da büyük anlam taşıyor. Spor kültürünün Meram’da güçlenmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Biz, Meram Belediyespor’un ve tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edecek, desteğimizi her zaman sürdüreceğiz " diye konuştu.