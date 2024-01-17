Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ekipleri, yoğun kar yağışı ve zor kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

İnegöl, Keles, Harmancık, Orhaneli, Mustafakemalpaşa ilçelerinde yemleme çalışmaları yapıldı. Kanatlı yaban hayvanları için 200 kilogram besi yemi, yırtıcı ve memeli yaban hayvanları için 200 kilogram sakatat bırakılırken, diğer hayvanlar için de 300 kilo meyve, 500 kilo ot ve yonca balyasından oluşan 1 ton 200 kilogram yem belirli noktalara koyuldu.

Ağır kış şartlarının yaban hayvanları üzerindeki baskısı devam ettiği sürece doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilirliği için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün yemlene çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.