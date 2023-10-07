Bursa'da, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonlar, sabit yol uygulamaları ve umuma açık iş yerlerinde gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 4,702 kişiye Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapıldı. Sonuçlar, çeşitli suçlardan aranan 15 kişinin gözaltına alındığını ortaya koydu. Operasyonlarda ayrıca silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen operasyona, Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Sabit yol uygulamalarında toplam 4,702 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde bulunduran, ruhsatsız tabanca taşıyan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 29 tabancaya ait fişek, 119,32 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 1,60 gram metamfetamin ve 3,51 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca, oturma izni süresi dolan bir yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.

İş yerlerinde yapılan denetlemelerde ise 6 iş yerinde 4207 sayılı Kanun'a aykırılık tespit edildi. Ayrıca, 3 iş yerinde mesul müdür bulunmaması, 2 iş yerinde açıkta alkollü içecek servisi yapıldığı, bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bir iş yerinde de 3 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı belirlendi. Bu denetlemeler sonucunda 2,253 araç kontrol edilirken, 43 araç sürücüsüne toplamda 100,505 lira idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.