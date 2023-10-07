Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile çarpışan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir halinde olan Samet E. (23) yönetimindeki 16 SFG 34 plakalı motorsiklet, karşı yönden ters istikamette seyir halinde Esad Akif D.'nin (12) kullandığı bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Bisiklet sürücüsü daha sonra park halindeki 34 KK 7566 plakalı otomobile çarparak yola savruldu. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

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