İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesinin taksiyle hastaneye götürüldüğü anların araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi sarsan olayda otelde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitmişti. Sercan Tanrıverdi’nin taksisine binen ailenin fenalaştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çiğdem Böcek’in kusan kızı için poşet açtığı ve araçtaki panik anları yer alıyor.