

Doğanspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Altyapı gelişimi açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma, sporcularımızın tecrübe kazanması ve seviyelerini görmeleri adına çok değerli olmuştur.

Maç boyunca mücadeleci ruhu, disiplini ve takım olma bilincini sahaya yansıtan çocuklarımız, Doğanspor armasını gururla temsil etmiştir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı ve velilerimizi tebrik ediyoruz. Bu değerli hazırlık maçı ve misafirperverlikleri için Galatasaray Spor Kulübü’ne teşekkür eder, altyapı çalışmalarında başarılarının devamını dileriz. Doğanspor olarak hedefimiz; ahlaklı, çalışkan ve özgüvenli sporcular yetiştirerek Türk futboluna katkı sağlamaya devam etmektir. Bu yolculukta atılan her adım, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" ifadesi kullanıldı.

Maç sonucunda Doğanspor, Galatasaray maçını 4-0 kaybetti.

Kaynak: HABER MERKEZİ