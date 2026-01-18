Özenle seçilen bitkilerin bir araya getirilmesiyle elde edilen karışım, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle ön plana çıkıyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan ürünün, boğaz rahatlatıcı ve solunumu kolaylaştırıcı etkiler sunduğu belirtiliyor. Karışım, farklı tüketim tercihlerine hitap etmesi amacıyla hem macun hem de çay formunda sunuluyor. Macun şeklinde doğrudan tüketilebilen ürün, çay formunda ise sıcak suyla demlenerek içilebiliyor.

Sur ilçesinde esnaf olan Ali Baran Çelik, bu karışımın yoğun talep gördüğünü ve ürünü yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi. Çelik, "2 seçenek halinde hem toz hem de macun şeklinde sunuyoruz. Müşterilerimiz genelde toz halini daha çok tercih ediyor. Tüketilmesi kolay olduğu için genellikle yoğun çalışan vatandaşlarımız macun şeklinde alıp tüketiyor. Genel olarak pratik oluyor. Çantada muhafaza edip istediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Ama bir yandan da evde ya da iş yerinde sıcak su imkanı olan vatandaşlarımızda toz halini tüketiyor" dedi.

Karışımın faydalarını sıralayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Soğuk algınlığı, bronşit, nefes darlığı ve sigara içenler için çok faydalıdır. Birçok derde deva oluyor. Özellikle soğuk algınlığına ve nefes darlığı çekenlere iyi geliyor. Müşterilerim bunu kullandıktan sonra bana dua ediyor. İçerisinde 25 çeşit doğal bitki var. Karabaş otu, hatmi çiçeği, zencefil, tarçın ve buna benzer birçok bitkisel ürün bu karışımımızda bulunuyor."

Daha önce bu karışımı kullanıp memnun olan müşterilerden Süleyman Pasin, tekrar karışım yaptırmak için geldiğini söyledi. Pasin, "Daha önce de geldik çok memnun kaldık, şimdi tekrar geldik yaptırıyoruz. Gerçekten bu kış soğuk algınlığına yakalanmadık. Herkese de tavsiye ederim. Biz kış çayı olarak toz şeklinde kullanıyoruz. Kış aylarının ilacı kış çayıdır bence. 25 çeşit karışım var içinde" diye konuştu.