Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında, yaşlı bir adamın bekçiler tarafından kurtarıldığı olay yaşandı. Yangın, evin elektrik aksamından kaynaklandı ve alevler hızla yayılarak evi sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Evde yaşayan 76 yaşındaki Remzi Çahan, yangın sırasında kapıyı açamayarak yardım çağırmaya başladı. Bu sırada devriye atan bekçiler, yaşlı adamın çığlıklarını duydu. Ancak kapıyı açamayınca camı kırarak yaşlı adamı kurtardılar.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Remzi Çahan, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Gece saat 02 civarında sesler duydum ve uyandım. Salon tarafına gittiğimde yangının başladığını gördüm. O anki şokla 'yardım edin' diye bağırmaya başladım. Sesimi duyan bekçiler hemen gelip kapıyı kırarak beni yangından kurtardılar" dedi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.