Bursa'da yaklaşık üç yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Osmangazi Aritmi Hastanesine başvuran 41 yaşındaki Derya Kara, yaşadığı talihsiz olayı anlattı. İddialara göre, Derya Kara'nın rahim kanseri teşhisi yanlış bir patoloji sonucuna dayanarak konmuş ve ardından gereksiz bir ameliyat yapılmış. Olayın üzerine kadın, yaşadığı bu travmayı ve yanlış teşhisi şu sözlerle dile getirdi:

"6 Mayıs 2021 tarihinde hastaneye gitmemle başlayan bu hikaye, benim için bir kabus haline geldi. Karın ağrıları nedeniyle doktora gittiğimde, küçük bir operasyon geçireceğim söylendi ve bu operasyon sırasında rahim duvarından biyopsi alındı. Ancak, patoloji sonuçları beklenmedik bir şekilde rahim kanseri teşhisi koydu. Bu teşhis beni şoke etti ve ameliyat olmaya karar verdim. Ancak, ameliyat sonrası öğrendim ki, rahim kanseri değilmişim ve sağ yumurtalığım da gereksiz yere alınmış. Bu durum beni hem anne olma hayalimden mahrum bıraktı, hem de gereksiz bir ameliyatın acısını çekmeme neden oldu."

Derya Kara, doktorunun kendisine yapılması gereken ameliyatla ilgili yanlış bilgi verdiğini iddia ediyor ve haksız bir teşhisle hayatının altüst olduğunu düşünüyor. Hatta kendisi, ameliyat öncesinde doktora yalvararak sağ yumurtalığını koruma talebinde bulunmuş, ancak bu talep göz ardı edilmiş.

Kara, ameliyat sonrası karın ağrılarının geçmediğini belirtiyor ve sonunda gerçek sorunun mideden kaynaklandığını öğrenmiş. Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Kara, yaşadığı süreci şu şekilde anlatıyor:

"İkinci ameliyat sonrası bile ağrılarım devam etti. Sonunda, başka bir doktor bağırsaklarımda bir sorun olduğunu söyledi ve ilaçlı bir tomografi istedi. Ancak, bu noktada hastane masraflarına dayanamadığım için devlet hastanesine başvurarak tüm gerekli testleri yaptırdım. Sonuçlar bağırsaklarımda herhangi bir sorun olmadığını gösterdi. Asıl sorunun midede olduğu ortaya çıktı ve bir mide mikrobu nedeniyle ağrılarımın kaynağı olduğu anlaşıldı. 15 günlük bir ilaç tedavisi sonrası nihayet ağrılardan kurtuldum. Bütün yaşadıklarımın temel sebebinin mide mikrobu olduğunu öğrenmek beni şaşırttı."

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu olayı değerlendirirken, bazı mesleklerde dayanışmanın hataları örttüğünü belirtiyor ve tıp alanında bu tür hataların takip edilmesi ve ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor. Şahin, doktorun bu yanlış teşhisi ve gereksiz ameliyatıyla ilgili bir sivil toplum ekip olarak harekete geçeceklerini ifade ediyor.

Hastane ise olaya dair bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bu olayın mahkemede devam ettiği ve sonucunun beklenmekte olduğu belirtiliyor.