Kaza, sabah saatlerinde Serbest Bölge Liman ve Fabrikalar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdal B. (30) idaresindeki 16 AET 014 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tır ile elektrik trafosuna çarptı.



Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin yağmur sebebiyle kayganlaşan yoldan savrulması ve çarpma anı herkesin yüreğini ağzına getirdi. Refüje savrulan otomobildeki sürücü Serdal B., ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı olan sürücü, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.