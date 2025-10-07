Edirne’de her yağmur sonrası Lağım suları binalara taşıyor. Talatpaşa Mahallesi Tarlakapı Caddesi’nde yıllardır aynı sorunla boğuşan vatandaşlar çözüm bekliyor.

Edirne’de hemen her yağmur sonrasında yaşanan ve artık kentte neredeyse rutin hale gelen su baskınları, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağışların ardından kentin birçok noktasında lağım suları binalara dolarken, vatandaşlar kendi imkânlarıyla su tahliyesi yapmaya çalışıyor.

Edirne Belediyesi’ne yapılan acil çağrıların önemli bir kısmına, iş makinesi ve personel yetersizliği nedeniyle zamanında müdahale edilemediği öne sürülüyor. Vatandaşlar, bazı bölgelerde su ve lağım baskınlarına ancak bir veya iki gün sonra müdahale edilebildiği ifade etti.

"Her yağmur sonrası aynı durum"

Bu durumdan mağdur olan vatandaşlardan Mehmet Zeki Ertaş, her yağmur sonrası binasının zemin katını lağım ve yağmur suyunun bastığını belirterek, yıllardır aynı sorunla boğuştuklarını dile getirdi.

"12 yıldır sesimizi duyan olmadı"

Ertaş yaşadığı mağduriyetleri dile getirerek, "Bizim halimizi görüyorsunuz. 12 yıldır bu pisliği çekiyoruz. Lağım tüm binayı basıyor, geri tepiyor. Her 3-4 ayda bir borular patlıyor, biz kendi cebimizden tamir ettiriyoruz. Binanın içine giremiyoruz, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bütün hastalıklar, pislikler ortada. Sabahtan beri kendi başıma uğraşıyorum, suyu boşaltmaya çalışıyorum ama gitmiyor, geri tepiyor. Belediyeyi arıyorum, hatta bağlanıyor ama cevap verilmiyor. Muhtarı arıyorum, o da belediyeye ilettiğini söylüyor. Ancak sonuç yok. Logardan pis lağım suyu geri tepiyor, binanın içine kadar giriyor" dedi.

Kentte her yağmur sonrası benzer manzaralar yaşanırken vatandaşlar kalıcı bir çözüm bekliyor. Özellikle altyapı sistemlerinin yetersizliği ve bakım eksikliği nedeniyle Edirne’nin bazı mahallelerinde su baskınlarının artık sıradan hale geldiği belirterek, belediyeden bu soruna yönelik acil ve kapsamlı bir çalışma yapılmasını talep etti.