Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan Ekrem Aybi ile Avustralya'nın Melbourne Victoria eyaleti Geelong'da yaşayan Dilber Alınak yaz tatili için memleketlerine geldi.

9 ağustos günü Digor ilçesinde meydana gelen olayda, Taksi ile giden Ekrem Aybi yolda yürüyen Alınak ila karşılaştı. Taksiye durduran Ekrem Aybi, yanına gittiği Alınak'ı tekne tokat darbetti. Aybi, Alınak'a ait altın, para, telefon, gözlük ve takma dişlerini alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alınak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Alınak'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor.