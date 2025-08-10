Deprem sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışmalarını hızla başlattı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 6 kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında Nihat Önbaş, Ayşe Güleş, Necmi Balaban ve ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi yer alıyor. Son olarak Hamide Önbaş da sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, enkaz altında başka kişi olma ihtimaline karşı ses dinleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler, en ufak bir ses için dikkatle beklerken, çevrede bulunanların hareket etmemesi için uyarılarda bulunuyor. Tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak aramalar devam ediyor.

Kaynak: İHA