Erdoğan, bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, "Balıkesir’de yaşanan ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlk andan itibaren ilgili kurumlarımız harekete geçmiş, gerekli adımlar atılmaktadır. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini, “Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.” diyerek tamamladı.