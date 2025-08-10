Kaza sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Hasköy sokak ile Hazine sokağın kesiştiği kavşakta Rayif Ö.(66) yönetimindeki 16 JZS 54 plakalı otomobil ile Remzi G.(37) yönetimindeki 06 FBZ 329 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Bisan Ç.(38), Retil Nur G.(1), Gülser Ö.(65) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz