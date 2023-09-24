Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonu ile planlanan 12 bin dönümlük alanı kapsayan yeni yerleşim bölgesinde ulaşım yatırımlarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanında 17 ilçede ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın merkez dışındaki en büyük ilçesi olan İnegöl’ün de geleceğe daha planlı ve sağlıklı bir şekilde açılması için planlanan yeni yerleşim alanının altyapısı da Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor. Bölgede yoğun yapılaşma başlamadan imar yollarının yapımı için yoğun bir mesai harcanırken, 20 kilometre uzunluğunda açılan imar yollarının alt temel seviyesi imalatları tamamlandı. Çalışmalarda 315 bin metreküp kazı ve 420 bin metreküp dolgu yapıldı. Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde 30 metre uzunluğunda 32 metre genişliğinde 7 metre yükseklikte köprü yapılıyor. Köprü imalatları içerisinde 7866 metre fore kazık, 25 adet kiriş, 1180 ton demir, 8700 metreküp beton ve 1000 metrekare prekast pane yapılacak. Köprü imalatında kiriş koyma ve döşeme betonu dökülmesi aşamasına gelindi.

420 MİLYONLUK YATIRIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte, Yeni İnegöl bölgesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede 420 milyon lirayı bulacak yatırımla ilgili imalatların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Daha önce ilçe belediye başkanızla birlikte bölgeyi gezmiştik. Özellikle burada açılması gereken ana arterler ve yollarla alakalı çalışmaların önceliği ifade edilmişti. Ana arterlerle alakalı çalışmalarda artık sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bu bölgede yeni konut yapacak vatandaşlarımız, yatırımcılar ve müteahhitler müracaat ederlerle, bölgelerinin yolla alakalı, altyapıyla alakalı önceliklendirilmesiyle ilgili çalışmayı hemen yapabileceğimizi de ifade etmek istiyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Ayhan Salman da Bursa’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi İnegöl İlçesi’nde de Büyükşehir Belediyesi’nin çok ciddi yatırımları olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Salman, Bursa’nın sağlıklı bir geleceğe taşınması adına ilçe belediyeleri, büyükşehir ve merkezi hükümetin de destekleriyle canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.