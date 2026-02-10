

Yaklaşık iki ay süren fiziki takip, teknik analiz ve değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların internet üzerinden çeşitli platformlarda reklam vererek bazı kurumsal moto kurye firmalarını taklit ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle sahte kimlik ve firma algısı oluşturarak kaçak alkol pazarlaması yaptığı, faaliyetleriyle kamu sağlığını tehlikeye attıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



Operasyon kapsamında, toprağa yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapılarak gizlenmiş şekilde kurulan kaçak üretim tesisinde yapılan aramalarda;

2 adet yer altına gizlenmiş IBC tank, 2 bin 150 litre etil alkol,150 kilogram karbon,350 adet çeşitli ebatlarda alkol kiti,1 adet doldurma ünitesi,2 adet distilasyon tüpü,2 adet filtreleme kazanı,1 adet indüksiyon/ayrıştırma ünitesi,

2 adet sıvı aktarımına yarayan santrifüj pompa,1 adet jeneratör ve 1.500 adet bidon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yüksek miktarda sahte içki üretimine elverişli olduğu değerlendirilirken, kaçak üretim sisteminin yer altına gizlenerek tespitinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.