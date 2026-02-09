Çeşitli temaslar kapsamında Kahramanmaraş’a giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Deprem Bölgesi Tarımsal Üretimin Yeniden Ayağa Kaldırılması Projesi” toplantısında çiftçilerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Deprem bölgesine yapılan yatırımların tamamlandığında 110 milyar liraya ulaşacağını belirten Bakan Yumaklı, bugüne kadar 459 su ve sulama tesisine 60 milyar lira harcandığını söyledi. Bu yatırımlarla hem içme suyu ihtiyacının hem de çiftçilerin sulama gereksinimlerinin karşılandığını ifade eden Yumaklı, 11 ilde tarımsal altyapının yeniden kurulması için 67 milyar liralık destek sağlandığını aktardı. Yumaklı, depremde hayvanlarını, arı kovanlarını ve makine-ekipmanlarını kaybeden üreticilerin zararlarının da birebir karşılandığını vurguladı.

11 KENTE 11 MİLYAR LİRALIK KAYNAK!

Projenin detayları hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, Dünya Bankası ile yürütülen yabancı kaynaklı proje kapsamında 11 ile yaklaşık 11 milyar liralık kaynağın aktarılacağını söyledi.

Yumaklı, projenin ilk iki başlığının iklim değişikliği ve su yönetimi kapsamında sulama altyapısının modernize edilmesi ile ortak makine ve ekipmanların kurulması olduğunu belirtti. Projenin diğer ayaklarının ise hayvancılığın güçlendirilmesi ve meraların iyileştirilmesi olduğunu ifade etti.

'ÜRETİCİLERE YÜZDE 90 HİBE'

Makine ve ekipmanlara yönelik yüzde 90, kanatlı hayvanlarda ise yüzde 75’e varan hibelerin sağlanacağını belirten Yumaklı, AR-GE çalışmaları yürütülen ve meraların iyileştirilmesinde kullanılacak yeni bir bitki türünün de proje kapsamına alındığını söyledi.

Yumaklı, proje kapsamında 11 ilde kullanım esasına dayalı 25 makine ve ekipman parkı kurulacağını, bu parkların birlikler ve üreticilere yüzde 90 hibe ile tahsis edileceğini ifade etti.

Hayvancılıkta işletme kapasitelerinin artırılmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı üreticilerin kapasite artışı, ekipman modernizasyonu ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 75’e varan hibelerle destekleneceğini belirterek amaçlarının verimliliği artırmak ve çevre dostu üretimi teşvik etmek olduğunu kaydetti.