Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Duraklı Mahallesi Eleşli ve Kangıllı mevkisindeki yerleşik ve gelişim alanlarını kapsayan 69 hektarlık bölgedeki planlama ve parselasyon çalışmaları sonuçlandırıldı. Mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğu uygulama kapsamında bölgede 312 imar parseli oluşturulurken, 403 hak sahibi tapularını almaya hak kazandı.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte 19 parsel kamu hizmetlerine tahsis edilmek üzere belediyeye kazandırıldı. Söz konusu alanların teknik altyapı, ibadethane, belediye hizmet alanı, açık spor tesisi, eğitim, kültür, sağlık, sosyal tesis ve ilkokul alanı olarak değerlendirileceği, bu sayede bölgenin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlanacağı belirtildi.

"Ruhsatlı yapılaşma imkanı sağladık"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin her mahallesinde planlı, düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi tesis etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Duraklı Mahallesi’nde tamamladığımız 69 hektarlık imar uygulamasıyla hem hak sahiplerinin tapularına kavuşmasını, ruhsatlı yapılaşma imkanı sağladık hem de bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını ilçemize kazandırdık. Amacımız; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten, ulaşımı, altyapısı ve sosyal alanlarıyla örnek bir şehir ortaya koymak. Daha yaşanabilir bir Gebze için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.